أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران: 65٪ معدل وصول الركاب و75٪ معدل سفرهم بالمطارات المصرية

Google+ Print
وزير الطيران: 65٪ معدل وصول الركاب و75٪ معدل سفرهم بالمطارات المصرية وزير الطيران: 65٪ معدل وصول الركاب و75٪ معدل سفرهم بالمطارات المصرية

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن حركة وصول الركاب فى مطارات بلغت 65 ٪، بينما وصلت حركة السفر إلى 75٪ بسبب تحذيرات الدول الأوروبية لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر.
> وقال فاضل فى تصريحات له، اليوم الجمعة، إنه سيتم الاستمرار فى تنشيط حركة السياحة الداخلية، لمواجهة الانخفاض الحاد فى حركة السياحة الدولية، وتقديم برامج لتشجيع المصريين للقيام بجولات سياحية مع تقديم تخفيضات لشركات الطيران والسياحة الدولية والعاملة فى رحلات الشارتر للمطارات الداخلية، تشمل إعفاء بعض الرسوم فى المطارات الداخلية مثل الهبوط والإيواء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم