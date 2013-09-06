وزير الطيران: 65٪ معدل وصول الركاب و75٪ معدل سفرهم بالمطارات المصرية

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أن حركة وصول الركاب فى مطارات مصر بلغت 65 ٪، بينما وصلت حركة السفر إلى 75٪ بسبب تحذيرات الدول الأوروبية لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر.

> وقال فاضل فى تصريحات له، اليوم الجمعة، إنه سيتم الاستمرار فى تنشيط حركة السياحة الداخلية، لمواجهة الانخفاض الحاد فى حركة السياحة الدولية، وتقديم برامج لتشجيع المصريين للقيام بجولات سياحية مع تقديم تخفيضات لشركات الطيران والسياحة الدولية والعاملة فى رحلات الشارتر للمطارات الداخلية، تشمل إعفاء بعض الرسوم فى المطارات الداخلية مثل الهبوط والإيواء.