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خبير أمنى: الأشلاء الموجودة لجسم إنسان فى أحداث أمس قد يكون ضحية

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خبير أمنى: الأشلاء الموجودة لجسم إنسان فى أحداث أمس قد يكون ضحية خبير أمنى: الأشلاء الموجودة لجسم إنسان فى أحداث أمس قد يكون ضحية

قال اللواء حسام سويلم، الخبير الأمنى والاستراتيجى، إن ما حدث أمس والاعتداء على موكب وزير الداخلية والتفجير ليس مقصودا به وحده، وإنما هدفه إشاعة أكبر عدد من الدمار والقتلى، وهذا أسلوب جديد لإشاعة مزيد من الخراب، موضحاً أن هذه الأحداث لم تتكرر وفرص حدوثها بمصر قليلة جداً.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى"، اليوم الجمعة، "أن الشعب المصرى أصبح لا يتعامل مع أى شخص من الجماعة الإرهابية، ورصيدهم كاد أن ينتهى نهائياً، مضيفاً أنهم تأكدوا من أنهم غير صادقين، وأنهم فقدوا السيطرة المركزية على قواعد الإخوان بالكامل.

وأوضح "سويلم" أن تفجيرات الأمس حدثت بريموت كنترول وليس انتحاريا، وأن الأشلاء الموجودة لجسم الإنسان قد يكون ضحية.

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مصر 365