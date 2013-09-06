المستشار "الشافعي": نشكل وفدا مصريا لشكر القيادة والشعب الإماراتي

كتب : بهاء الدين محمد منذ 31 دقيقة

صرح المستشار عبد العاطي الشافعي، رئيس محكمة الاستئناف العليا الأسبق والأمين العام لجمعية "الصداقة المصرية الإماراتية"، لـ"الوطن"، أن الهيئة التأسيسية للجمعية تشكّل الآن وفدًا شعبيًا مصريًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليقدم نيابة عن شعب مصر واجب الشكر والامتنان إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى حكومته والشعب الإماراتي.

وأكد المستشار "الشافعي"، أن الوفد الذي يضم نخبة من القضاة والوزراء والسفراء والعلماء والفنانين والأدباء ورموز النشاط النسائي والإعلام سيتقدمون بالشكر للموقف الأخوي النبيل لدولة الإمارات العربية الذي يعد "ليس بجديد ولا مستغرب فقد اعتادت مصر على هذا الفيض من الفضل والدعم والمساندة بغير حدود سيرًا على درب القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيّب الله ثراه – ويقتفي أثره الكريم أبناؤه البررة وفي مقدمتهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي يعد نصيرًا قويًا وسندًا لمصر وللأمة العربية جمعاء".

وشدد المستشار على أن عملية تشكيل الوفد تجري على قدم وساق من أجل تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية الراسخة وحشد مزيد من الدعم الإماراتي والعربي لمصر في مواجهة الإرهاب الذي كان آخر عملياته محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس.