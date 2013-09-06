أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انضمام مسيرة الشارع الجديد بمسيرة مسجد التقوى بالقليوبية

Google+ Print
انضمام مسيرة الشارع الجديد بمسيرة مسجد التقوى بالقليوبية انضمام مسيرة الشارع الجديد بمسيرة مسجد التقوى بالقليوبية

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين بالاستعانة بمسيرة الشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة، للانضمام إلى مسيرة مسجد التقوى بكوبرى عرابى، وذلك بعد فشل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشبرا الخيمة عقب صلاة الجمعة بحشد المواطنين أمام مسجد التقوى بكوبرى عرابى، لتنظيم مسيرة للتنديد بفض اعتصام رابعة والنهضة والمطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان، حيث تجمع حوالى 250 شخصا من أنصارهم من أجل تنظيم مسيرة، وانطلقت المسيرتان إلى طريق شارع 15 مايو بطريق الشارع الجديد وبهتيم ومسطرد.

وتأتى هذه المسيرة للتنديد مع انطلاق 6 مسيرات من أبوزعبل أمام مسجد المحطة، وشبرا غرب أمام مسجد التقوى وشبين القناطر أمام مستشفى الشاملة والخصوص أمام الجمعية الشرعية والعبور مسجد المركز الإسلامى بالحى الأول بالعبور وشبرا شرق من أمام مسجد النور نزلة دائرى بهتيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365