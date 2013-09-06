انضمام مسيرة الشارع الجديد بمسيرة مسجد التقوى بالقليوبية

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين بالاستعانة بمسيرة الشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة، للانضمام إلى مسيرة مسجد التقوى بكوبرى عرابى، وذلك بعد فشل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بشبرا الخيمة عقب صلاة الجمعة بحشد المواطنين أمام مسجد التقوى بكوبرى عرابى، لتنظيم مسيرة للتنديد بفض اعتصام رابعة والنهضة والمطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان، حيث تجمع حوالى 250 شخصا من أنصارهم من أجل تنظيم مسيرة، وانطلقت المسيرتان إلى طريق شارع 15 مايو بطريق الشارع الجديد وبهتيم ومسطرد.

وتأتى هذه المسيرة للتنديد مع انطلاق 6 مسيرات من أبوزعبل أمام مسجد المحطة، وشبرا غرب أمام مسجد التقوى وشبين القناطر أمام مستشفى الشاملة والخصوص أمام الجمعية الشرعية والعبور مسجد المركز الإسلامى بالحى الأول بالعبور وشبرا شرق من أمام مسجد النور نزلة دائرى بهتيم.