قوافل دعوية بمساجد الدقهلية تحت شعار "الانتماء والولاء لله وللوطن"

تنظم مديرية أوقاف الدقهلية، بقيادة الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، قوافل دينية تحت شعار "قوافل النور فى محبة الرسول"، و"الانتماء والولاء لله وللوطن"، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى والأهالى بالمحافظة.

وأوضح الشيخ حسن أبو العز، كبير الأئمة، فى بيان اليوم، أن القوافل ستجوب المساجد الكبرى بإدارة أوقاف غرب برعاية الشيخ عبد الوهاب أبو العمايم مدير الإدارة، وأن الهدف من تلك القوافل التأكيد على وسطية الإسلام، وأن تعاليم الإسلام بعيدة كل البعد عما يصدر من أقوال وأفعال ما وصفها بالجماعات المتأسلمة والتى تقوم بالتخريب وارتكاب الجرائم باسم الدين.

وأكد كبير الأئمة أن تعاليم الرسول، صلى الله عليه وسلم، شددت على حب الأوطان، وأنه لا تعصب لحزب أو جماعة وإنما لله وحده، وأن هذه القوافل ستعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.