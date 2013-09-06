بالصور.. مسيرات محدودة لأنصار "الإخوان" بمراكز ومدن محافظة سوهاج

رصد "اليوم السابع"، من خلال متابعته لمسيرات اليوم، التى دعت إليها جماعة الأخوان بمحافظة سوهاج، فشل الجماعة فى الحشد بالرغم من تكثيف الدعوات من خلال صفحات التواصل الاجتماعى والدعوات داخل القرى والمراكز.

ففى مدينة سوهاج تجمع عدد قليل من أنصار الإخوان، بينما لم تشهد باقى أرجاء المدينة وجود أى تجمعات.

وعلى جانب آخر أعلن إمام مسجد أنصار السنة بمحافظة سوهاج أنه لا توجد مظاهرات اليوم نظرا للتداعيات الأمنية التى تشهدها محافظة سوهاج، حيث أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بكل أرجاء المحافظة، وتم الدفع بأعداد كثيفة من قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة، إضافة إلى عدد كبير من آلات العسكرية والمدرعات والمصفحات.

كما شهد ميدان الشهيد عبد المنعم رياض قيام الأجهزة الأمنية بفرض كردونا أمنيا بالسيارات المدرعة، ومنعت خروج أى مسيرات أو عمل تجمعات بالميدان فى خطوة استباقية خاصة، بعد أن شهدت مسيرة الجمعة الماضية اشتباكات بين أهالى المنطقة وأنصار الإخوان تبادلوا خلالها التراشق بالطوب والحجارة، وتم تفريق الطرفين من قبل أجهزة الأمن.

كما تم رصد تجمع متظاهرين بشوارع مدينة طهطا، رافعين لافتات رابعة ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

وفى جرجا جنوب بسوهاج لم يتجاوز عدد المشاركين فى مسيرات اليوم أكثر من 150 من أنصار الجماعة، والتى كانت قد تمت الدعوة لها والتجمع من أمام معهد الصحابة بالجزيرة.

وفى مدينة طما شمال محافظة تجمع أيضا حوالى 400 من أنصار الأخوان بمشاركة الجماعة الإسلامية نظموا مسيرة تجوب حاليا الشوارع وسط حالة من السخط من المواطنين وتعطيل المصالح وسير السيارات وتكرار المسيرات دون فائدة.

وعن ردود أفعال الأجهزة الأمنية بسوهاج أكد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، فى لقائه مساء أمس، الخميس، مع أعضاء النوادى الفرعية لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالمحافظة، أن الأمن سيمنع مرور مسيرات اليوم من أمام مديرة الأمن أو مبنى المحافظة.

صرح بذلك بخيت شحاتة، سكرتير النادى الفرعى منسق ائتلاف أمناء الشرطة بسوهاج، وأضاف أنه فى الاجتماع أدان المحاولة الدنيئة لاغتيال وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الاجتماع للحد من ظاهرة الإرهاب الذى يهدف لزعزعة الاستقرار، كما تم تكثيف التواجد الأمنى أمام مبنى المحافظة ودور العبادة والمنشآت الحكومية.

وأضاف أن أعضاء النادى طالبوا المحافظ بتوفير أماكن للباعة الجائلين لنقلهم من محيط مديرية أمن سوهاج، وذلك قبل اتخاذ إجراء قانونى ضدهم، وتوفير الخدمات المرورية فى الفترة المقبلة ليلا مثلما توجد فى الفترة الصباحية.