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اشتباكات بين الأهالي والإخوان بالإسكندرية

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اشتباكات بين الأهالي والإخوان بالإسكندرية اشتباكات بين الأهالي والإخوان بالإسكندرية
الإسكندرية - أميرة عوض:
الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 15:09

تظاهر اليوم عقب شعائر صلاة الجمعة عدد محدود من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى , بالساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل.

ورددو "إسلامية.. إسلامية"، ومرسى هو رئيسى وارحل ياسيسى   مما أثار غضب أهالى المنطقة واشتبكوا معهم بالألفاظ ثم تطورات المشاحنات بينهم إلى إلقاء الحجارة فيما بينهم , بعد أن قاموا بتجميعها من على الأرصفة , وامتدت المشاجرات بين الطرفان على شارع بورسعيد إلى مجمع الكليات.
> رفع الأهالى صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى هاتفين تسلم يا سيسي"، "الجيش والشعب إيد واحدة".
> كانت قد أعلنت جماعة الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة عن انطلاق ثلاث مسيرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بمنطقة الترعة المردومة ومسجد سيدى بشر ومسجد القائد إبراهيم  فى مليونية الشعب يحمى ثورته على أن يكون التجمع فى منطقة ستانلى على طريق الكورنيش  .
> لكن لم تظهر اليوم إلا أعدادا محدوده لأنصار المعزول وقاموا بالتجمع على طريق الكورنيش فى محاولة منهم لتعطيل الحركة المرورية بمنطقة الشاطبى لجذب الأنظار إليهم .
> وانتشرت مدراعات الجيش بمحيط القائد إبراهيم وقامو بتمشيط المنطقة للبحث عن حاملى الأسلحة والذخيرة وتأمين المنطقة .

 

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