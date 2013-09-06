وفد الفنانين العرب يصل الخرطوم 17 سبتمبر الجاري

يصل إلى الخرطوم في السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ، وفد من الفنانين العرب يضم محمد صبحى ويحيى الفخراني وحسن حسنى ولطفي لبيب ، وعددا من الفنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال رئيس حملة مبادرة الشباب العربي الأفريقي على صابر سيد – خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم – إن الفنان محمد صبحي، سيعلن خلال الزيارة عن مسلسل “سنبل في السودان” في مؤتمر يعقد – بقاعة الصداقة بالخرطوم – مشيرا إلى أن المسلسل سيتناول الانجازات التي قام بها السودان من مشاريع.

وأوضح أنه سيتم عقد مجموعه من ورش العمل لمدة أربعة أيام لمراجعة النص مع الجهات المختصة ، والتي تضم اتحاد الفنانين ووزارة الثقافة السودانية ، وأشار إلى انه سيتم تكوين لجنة من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والرعاية الاجتماعية للحملة ، فضلا عن الحملة الكبرى التي يجرى الإعداد لها لإنشاء اكبر مركز لأمراض الكلى بالسودان ، تم الإعلان عنه بالسفارة السودانية بالقاهرة.

وأضاف ، أن الوفد الفني يقود حملة أيضا لأجل المتضررين من السيول والأمطار بالتركيز على المدارس ، لافتا إلى أنه من المتوقع وصول الإعلامية الشهيرة أوبرا ، ومشاركتها في الحملة وقيادتها حملة لصالح مستشفى سرطان الأطفال بالسودان ، وقال إن الوفد الفني سيقوم بزيارة برفقة الإعلاميين لعدد من المناطق منها “سد مروى وولاية البحر الأحمر وكسلا والجزيرة”.

ا.ش.ا