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العثور على مقبرة جماعية بجنوب ليبيا لضحايا حرب القذافي مع تشاد

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العثور على مقبرة جماعية بجنوب ليبيا لضحايا حرب القذافي مع تشاد العثور على مقبرة جماعية بجنوب ليبيا لضحايا حرب القذافي مع تشاد

عثرت السلطات الليبية في مدينة الكفرة على مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 500 ليبي قتلوا في الحرب الليبية التشادية على 1988.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس المحلي علي بورقيق ، إن “الثوار بالكفرة تمكنوا من العثور على مقبرة جماعية تضم 500 جثمان لليبيون تم إعدامهم من قبل القوات التشادية في قاعدة عسكرية ليبية شمال الكفرة”.

وأشار بورقيق إلى “إن المقبرة مسؤول عليها الرئيس التشادي إدريس دبي بعد أن حاصرة قواته القاعدة لمدة 3 أيام وقد استلم الذين كانوا بالداخل بعد تخاذل العقيد الراحل معمر القذافي في فك الحصار عليهم”.

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