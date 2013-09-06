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عبور 60 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن

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عبور 60 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن عبور 60 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.6 مليون طن

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صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن المجرى الملاحي للقناة قد شهد اليوم عبور 60 سفينة بحمولات 3.6 مليون طن وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة للمجتمع الملاحي الدولي في كفاءة إجراءات تأمين قناة السويس وهي المسئولية الجسيمة التي تتولاها قواتنا المسلحة الباسلة بكل كفاءة واقتدار بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوات الأمن الداخلي وهما درع الوطن وسيفه.

جاء هذا التصريح في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها الفريق مهاب مميش صباح اليوم الجمعة 6/9/2013 لمتابعة إجراءات تأمين المجرى الملاحي براً وبحراً. وقد ناقش مع القائمين على التأمين التطور في إجراءات تأمين القناة في الفترة القادمة طبقا للعدائيات التي ظهرت مؤخراً و أسلوب مواجهتها والاستفادة من الدروس السابقة، وأكد على أن سلامة وتأمين المجرى الملاحي كهدف حيوي يعتبر مسئولية تاريخية لمصر أمام العالم أجمع.

وقد وجه الفريق مميش رسالة طمأنة لربابنة السفن والوكلاء الملاحيين وشركات النقل العالمية أكد فيها على أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها وقوات الأمن الداخلي تبذل أقصى جهد في تأمين وحماية المجرى الملاحي ليلاً ونهاراً من البر والبحر والجو لتظل قناة السويس على الدوام شريان الخير لمصر والعالم أجمع.

وفي ختام زيارته أرسل الفريق مميش تحية للعاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس الذين يعملون بكل إخلاص وشرف للحفاظ على معدلات الأداء العالية بقناة السويس والمجرى الملاحي.

 

 

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