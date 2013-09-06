ماذا دار بين فارس كرم وسالم الهندي على مأدبة الغداء؟

التقى النجم فارس كرم، على مأدبة غداء، مدير شركة روتانا للمرئيّات والصوتيّات، الأستاذ سالم الهندي، إلى جانب الأستاذ ميشال حايك، متعهّد الحفلات، والأستاذ كريم أبي ياغي، أحد مدراء شركة روتانا، بالإضافة إلى الأستاذ فراس خشمان.

ودار خلال المأدبة حوار ودّيّ بين فارس والهندي، حول أمور فنّية عدّة، حيث عبّر الأستاذ الهندي عن محبته وتقديره لفارس، وأثنى على نجاحه المنقطع النظير في لبنان والوطن العربيّ، وعلى كلّ ما يحقّقه من نجاحات على الساحة الفنّية، مشيراً إلى أهميّة وجوده في شركة روتانا التي أثراها بالفنّ الذي يقدّمه وبما أضافه ويضيفه إلى الشركة؛ وذلك ما جعل الجلسة ممتعة ومثمرة.

وفور نشر فارس للصورة التي جمعته بالهندي على حسابه الخاصّ على موقع التواصل "تويتر"، علّقت شمس الغنيّة اللبنانيّة نجوى كرم التي تربطها علاقة صداقة بفارس على الصورة، قائلة: "إنّ شركة روتانا تليق بفارس كرم وإنّه يليق بها. وإنّ نجاحه جواز عبور، وإنّ سالم الهندي هو عرّاب الفنانين وإن الاستاذ ميشال حايك بمثابة شقيق لها".

من ناحيته، شكر فارس نجوى، وأكّد أنّها كانت ما ينقص الجلسة، ثمّ أنهى بالقول: "إنت كبيرتنا وحبيبتنا كلنا".

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