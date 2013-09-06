استشهاد عقيد بالأمن السياسى برصاص مسلح جنوب شرق اليمن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الجمعة، استشهاد عقيد بالأمن السياسى برصاص مسلح بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.

وقال مصدر عسكرى، بوزارة الدفاع، فى تصريح اليوم، إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يحمل بصمات القاعدة، حيث استشهد العقيد بالأمن السياسى عمر بديع بن عمروبرصاص مسلح كان يستقل دراجة نارية وأطلق ثلاث رصاصات من مسدسه على العقيد عمر بديع بن ربيعة بعد خروجه من صلاة الجمعة بجامع بابكر بالخبة بمديرية القطن ما أدى إلى استشهاده وفر هاربا.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت حملة موسعة بحثا عن الإرهابى، وإحالته إلى أجهزة العدالة، لافتا النظر إلى أن القاعدة تنتهج تكتيكا جديدا فى اغتيالات القيادات العسكرية والأمنية بواسطة مسلحين على متن دراجات نارية.

وكان تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة العرب باليمن قد تلقى هزائم كبيرة على أيدى قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية فى محافظة أبين جنوب اليمن، حيث حرر الجيش واللجان مدينتى جعار وزنجبار من أيدى التنظيم فى يونيو الماضى، بعد أكثر من عام من سيطرة التنظيم على المدينتين وإعلانهما إمارتين إسلاميتين.