الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتطلق الغاز وقنابل الصوت على المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك، عقب صلاة الجمعة اليوم، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المصلين الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن اشتباكات اندلعت بين المصلين وقوات الاحتلال بعد محاولتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة "المسجد القبلى"، وسط إطلاق جنود الاحتلال لقنابل الغاز نحوهم، ما أسفر عن إصابة العديد من المصلين باختناقات، نتيجة استنشاقهم للغاز السام.

وكان عشرات اليهود المتطرفين قد اقتحموا أمس الأول الأربعاء المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال، وتصدى لهم المرابطون المقدسيون، كما اقتحم عدد من الحاخامات اليهود برفقة مجموعة من المستوطنين صباح أمس الأقصى وسط حماية وحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.