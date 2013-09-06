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تيار المستقبل يتهم حزب الله بوضع شروط تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة

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تيار المستقبل يتهم حزب الله بوضع شروط تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة تيار المستقبل يتهم حزب الله بوضع شروط تُعيق تشكيل الحكومة الجديدة

اعتبر عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى النائب عمار حورى أن بلاده أسيرة المراوحة، إلا إذا خطا الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام خطوة إيجابية فى اتجاه إعلان بعبدا.

وقال عمار حورى، فى تصريح له اليوم، إن حزب الله، ومن خلال سلاحه، لن يقبل بأى تغيير فى الصورة الحكومية، وهو مستمر فى استعمال وهج سلاحه حتى إشعار آخر.

ونفى أن يكون تياره قد اشترط أية شروط على تشكيل وإنما طلب ألا يشارك حزب الله أو تيار المستقبل فى الحكومة الجديدة فيما اشترط حزب الله بالحصول على الثلث المعطل وبتمسكه بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة وتمسكه بالحقائب الوزارية وبنفس الوزراء.

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مصر 365

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