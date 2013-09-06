وزير خارجية السودان ينفى وجود صعوبات فى تنفيذ الاتفاقيات مع جوبا

نفى على كرتى، وزير خارجية السودان، وجود صعوبات فى تنفيذ الاتفاقيات بين بلاده ودولة جنوب السودان، مؤكدا أن الخطوات العملية لتسهيل انسياب الحركة الاقتصادية والتجارية بين الخرطوم وجوبا، تقتضى التوقيع على بعض الاتفاقيات.

وقال وزير الخارجية السودانى فى تصريح اليوم الجمعة، أن الفرصة متاحة بصورة أسرع الآن خاصة بعد المعابر التى تم الاتفاق عليها، واصفا زيارة الرئيس سلفاكير ميارديت للخرطوم بـ"الإيجابية".

وأكد إمكانية أن تبدأ التجارة والمصالح فى أسرع فرصة ممكنة، داعيا رجال الأعمال للتقدم بمقترحات تساعد فى تنفيذ الاتفاقيات بعد إبرامها والتوقيع عليها، خاصة أن المصالح المشتركة تستوجب تحريك السلع والبضائع من طرف إلى أخر.