الناطق باسم الفاتيكان يؤكد صعوبة الحصول على رقم هاتف الأسد!!

جدد الأب فيديريكو لومباردى المتحدث الرسمى باسم بابا الفاتيكان فرانسيس نفيه أن البابا أجرى أية محادثات هاتفية مع الرئيس السورى بشار الأسد، وقال: "لقد أصبح الإعلام فى عالم اليوم أكثر فعالية وانتشارا، ولكنه يخترع أحيانا بعض الأشياء، وهذه (فى إشارة إلى المكالمة المزعومة) لا أساس لها تماما، وأوضح مازحا "هل ترون أنه من السهل الحصول على رقم هاتف الأسد لمحادثته هاتفيا".

إلا أن المتحدث باسم الفاتيكان نوه فى مداخلة إذاعية صباح اليوم "الجمعة" إلى أهمية رسالة البابا إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين فى سان بطرسبورج، وقال إنها تضمنت "نداء قويا كى يتمكنوا من إيجاد الطرق للتغلب على المواقف المتعارضة، متخلين عن أى مطالبة غير مجدية للحل العسكرى" للأزمة السورية، وأضاف أن على قادة قمة العشرين اعتبار التدخل العسكرى "خيارا وهميا على الأقل فيما يتعلق بالحل الصائب للمشاكل" الخاصة بالأزمة السورية.