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سوريا تعرض مكافأة مقابل القبض على "إرهابيين" أجانب

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سوريا تعرض مكافأة مقابل القبض على "إرهابيين" أجانب سوريا تعرض مكافأة مقابل القبض على "إرهابيين" أجانب

للمرة الأولى منذ تفجر الصراع السورى الدائر منذ عامين ونصف العام، تعرض مكافأة مالية لكل من يمسك بأى أجنبى "إرهابى" وهو وصف تطلقه السلطات على المقاتلين الذى يحاربون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وفى بيان مقتضب أذاعه التليفزيون السورى، أعلنت السلطات عن مكافأة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية لأى شخص يقوم "بتسليم أحد الإرهابيين من غير السوريين و200 ألف ليرة سورية لكل من يبلغ عن تواجدهم أو من يساعد بالقبض عليهم".

ويبلغ سعر الصرف الرسمى لليرة 128 ليرة للدولار لكنه يصل فى السوق السوداء إلى نحو 200 ليرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن "أسماء الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ تبقى سرية، ولن يعلن عنها وسيتم تأمين الحماية اللازمة لهم وتسوية أوضاعهم فى حال كانوا من السوريين المطلوبين فى الأحداث الأخيرة.

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مصر 365

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