مقتل شرطى على أيدى مجهولين فى الموصل والقبض على شبكة اغتيالات ببغداد

لقى شرطى عراقى مصرعه، اليوم الجمعة، على أيدى مسلحين مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، فيما تمكنت قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من اعتقال شبكة اغتيالات بحوزتها 200 مسدس مختلف الأنواع فى بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى، إن مسلحين مجهولين أطلقوا اليوم النار على شرطى أمام منزله بناحية القيارة جنوب الموصل مما أسفر عن مقتله فى الحال، مشيرًا إلى أن قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب الشرعى.

من جهة أخرى، بحسب بيان لوزارة الداخلية، تمكنت قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها اليوم الجمعة فى بغداد، من اعتقال شبكة اغتيالات مسلحة وبحوزتها 200 مسدس مختلفة الأنواع.

وذكر البيان أن الشبكة متورطة فى تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال فى العاصمة ومحافظات عراقية أخرى، مشيرًا إلى أن العملية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة، وتم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم.

يذكر أن بغداد تشهد عمليات إرهابية بشكل شبه مستمر بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.