ساخو يوضح سبب تفضيله ليفربول عن الاستمرار في سان جيرمان

باريس (إفي): قال المدافع السابق بنادي باريس سان جيرمان، مامادو ساخو، المنتقل حديثا إلى ليفربول الإنجليزي، إنه رحل عن النادي الفرنسي وهو "مرفوع الرأس".

وصرح المدافع (23 عاما) في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية بأن قرار رحيله عن الفريق الباريسي كان بيده وحده، وأنه يرحل بـ"كرامة" ودون "أي ندم"، من أجل الانضمام إلى "فريق سوبر، يتمتع بجمهور رائع".

ومع تقلص فرصته في اللعب أساسيا مع حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، قرر ساخو التوقيع للريدز مقابل 19 مليون يورو، فضلا عن أربعة ملايين أخرى تعتمد على نجاحه مع النادي الإنجليزي.

وقال ساخو إنه رحب باللعب لليفربول لأن الدوري الإنجليزي "هو البطولة الأقوى في العالم"، فضلا عن أن مسئولي "الريدز" عرفوا كيف يقنعونه بأكثر مشروع يناسب مستقبله.

واعترف المدافع، الذي بدأ رحلته مع سان جيرمان في سن الثانية عشرة ولم يشارك مطلقا في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في الموسم الجاري، بأن وضع أبناء النادي "يزداد تعقيدا بمرور الوقت" داخل الفريق الفرنسي.

وقال "في الماضي عادة ما كان يقال إنه لا يرحل أحد من أبناء النادي، لكن تحقق العكس تماما. في ظل المشروع الجديد لباريس سان جيرمان، بات من الصعب للغاية على اللاعبين الناشئين تحقيق الذات والنضج".

وأكد ساخو كذلك أن رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي لم يكن يرغب برحيله، لكن "لمصلحة الجميع تم التوصل لاتفاق".

وأوضح اللاعب "لو رحلت عن باريس سان جيرمان في يناير/كانون ثان -قبل ستة أشهر من نهاية تعاقده- لأضر ذلك الطرفين. كان يمكنني المتاجرة لمصلحتي، لكن نيتي الوحيدة كانت أن أرد للنادي كل ما فعله من أجلي".