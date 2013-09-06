5 خطوات لتتخلّصي من حب الشَّباب

قد تتعرَّض بشرتك للعديد من المشاكل، والتي من أهمِّها مشكلة حب الشَّباب، فما هي أسبابها؟ وكيف يمكنكِ التغلُّب على هذه المشكلة المزعجة؟

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يعود ظهور حب الشَّباب إلى عدَّة أسباب، من أهمِّها:

• التعرُّض لأشعَّة الشَّمس الحارقة لفترات طويلة.

• استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائيَّة تؤثِّر بشكل عكسيّ على البشرة خصوصاً عند تعرُّضها لأشعَّة الشَّمس.

• الإكثار من استخدام الصابون القويّ على البشرة.

• حدوث نقص في فيتامين (A) أو B)).

وللتخلُّص من هذه المشكلة، والتمتُّع ببشرة صحيَّة ناعمة، ما عليكِ سوى القيام بخمس خطوات بسيطة، وهي:

1. حافظي على شرب كميَّات كبيرة من الماء بمعدَّل لترين يومياً على الأقل، فالماء له مفعول سحريّ في تنظيف البشرة، مما يعيد إليها الجمال والحيويَّة.

2. أكثري من تناول الوجبات التي تحتوي على الكبريت كالبيض والثوم والبصل، فتلك الأطعمة لها قدرة عالية في الحفاظ على نضارة البشرة، إضافةً إلى الفواكه وخصوصاًا الغنيَّة بمادة "البيتاكاروتين" كالبرتقال.

3. ابتعدي عن الوجبات المشبعة بالدُّهون وكذلك الشَّاي والقهوة؛ لما لها من تأثير عكسيّ على نضارة البشرة، فالدُّهون والقهوة من أكثر المسبّبات لحب الشَّباب.

4. حافظي على استخدام واقي الشَّمس بشكل يوميّ حتى في الأيام الغائمة.

5. دلِّكي بشرتك يومياً بزيت الزيتون أو زيت اللوز؛ لما له من قدرة كبيرة في تنظيف البشرة وزيادة ليونتها.

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