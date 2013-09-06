القبض على 40 من أنصار المعزول بالمنيا

المنيا - أشرف كمال: الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 14:09

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا؛ اليوم؛ عمليات ضبط وإحضار المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة حيث تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط 36 متهما في وقائع التعدي علي مراكز الشرطة ودور العبادة المسيحية والمنشآت العامة وكذلك ضبط 4 متهمين روعوا قبطى بديرمواس واستولوا على أمواله والتوك توك الخاص به .

فقد تلقي اللواء أسامة متولي إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية بإلقاء القبض علي عدد(17 مركز مطاي - 8مركز العدوة - 5مركز بني مزار - 3 متهمين بمدينة ديرمواس - - -3مركز سمالوط -– متهم واحد بقسم ملوي)

> كما تمكنت وحدة مباحث مطاي من ضبط مسجون هارب أثناء اقتحام المركز يوم 14أغسطس حيث تم ضبط محمد سعد توفيق 24 سنة ومقيم مطاي البلد في القضية رقم 2635 إداري مركز مطاي (سلاح) .

وفى ملوى جنوب محافظة المنيا قامت قوات الجيش بالقبض على الطالب أحمد سمير عبده 22 سنة مقيم شارع الحمايدة بملوي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2153 إداري القسم لخرقه ميعاد حظر التجوال .

> وفى مركز ديمواس تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويع ونهب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم

> حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أفراد ضم كلا من مصطفي أ . ع ) 22 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " و مصطفي .ع . ع ) 26 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " وأشرف ز . م ) 22 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض وعدد 2هاتف محمول وأحمد . ي . أ ) 24 سنة عاطل وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع داخله طلقة عيار 7.62*39 ومبلغ 5720 جنيه ) وجميعهم مقيمون في بندر ديرمواس .

> وبمناقشة المتهمين عن مصدر المبلغ المالي والهواتف المحمولة أقروا قيامهم بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح المضبوط وتصرفهم فيه بالبيع لأحد التجار

> وبإجراء التحريات بمكان الواقعة أمكن التوصل إلي تحديد المجني عليه وتبين أنه يدعي روماني كرم صادق شحاتة 20 سنة سائق توك توك ومقيم بندر ديرمواس

> باستدعاء الأخير أقر بصحة الواقعة وتعرف عليهم وقرر أنهم اصطحبوه إلي أحد الأماكن بالزراعات وقاموا بالاستيلاء علي التوك توك وهاتفه المحمول.

> وجار العمل علي ضبط التوك التوك الخاص بالمجني عليه وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي .