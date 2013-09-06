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"حراس الثورة" بالمنيا يدين محاولة اغتيال "إبراهيم"

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"حراس الثورة" بالمنيا يدين محاولة اغتيال "إبراهيم" "حراس الثورة" بالمنيا يدين محاولة اغتيال "إبراهيم"
المنيا - أشرف كمال:
الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 14:31

أدان حزب حراس الثورة بالمنيا؛ اليوم؛ العمل الإجرامى بمحاولة اغتيال وتفجير موكب وزير الداخلية بسيارة مفخخة الأمر الذى لا يخلو من وقوف دول بعينها خلف هذا الإرهاب الأسود بمصر لخلق حالة  من عدم الاستقرار وبث الرعب فى نفوس الشعب المصرى.

وطالب محمد عبد النعيم أمين الحزب بالمنيا  بضرورة تغيير المفهوم الأمنى فى المرحلة القادمة والتى تستدعى الحيطة والسرية فى تحركات وخط سير القيادات الأمنية والوزارية والسياسية بالبلاد  وذلك لأن الجماعات الإرهابية بتلك العملية الإرهابية بسيارة مفخخة تكون بدأت فى مرحلة الدموية القاتلة وسوف تستدعى تلك الجماعات الإرهابية معاونيهم من القيادات الجهادية الأخرى  سواء القاعدة أو التكفييرين.
> وأوضح أن هؤلاء لا يفرقون بين المواطن البسيط وضابط الأمن أو السياسيين ويتضح ذلك مما يفعلوه ببلاد أخرى  والدليل الإصابات التى حدثت اليوم لأطفال ومواطنين كبار السن لا ذنب لهم ولا علاقه لهم بالحكومة وكل ذنبهم أنهم يمرون بالشارع الذى وقع به محاوله الاغتيال.

 

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