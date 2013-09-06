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بدء أول مسيرة لمؤيدي المعزول بالقليوبية

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بدء أول مسيرة لمؤيدي المعزول بالقليوبية بدء أول مسيرة لمؤيدي المعزول بالقليوبية
القليوبية - محمد عبدالحميد:
الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 14:33

انطلقت منذ قليل مسيرة للإخوان بمدينة شبرا الخيمة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد التقوى بكوبرى عرابى للمطالبة بالإفراج عن قيادات الإخوان حيث تجمع  العشرات من أعضاء الإخوان فى مسيرة للتنديد بما سموه الانقلاب على الشرعية.

وتأتى هذه المسيرة ضمن فعاليات جمعة"الشعب يحمي ثورته" التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية  للتنديد بالانقلاب بمسيراتٍ اليوم الجمعة.
> أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية بالقليوبية عن انطلاق 6 مسيرات من الأماكن الآتية عقب صلاة الجمعة :"أبوزعبل أمام مسجد المحطة، وشبرا غرب أمام مسجد التقوى وشبين القناطر أمام مستشفى الشاملة والخصوص أمام الجمعية الشرعية  والعبور مسجد المركز الإسلامي بالحي الأول بالعبور وشبرا شرق من أمام مسجد النور نزلة دائري بهتيم".

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