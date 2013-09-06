التصديري للمفروشات:11 شركة صغيرة تسعي للفوز بتعاقدات مع سلاسل التجزئة العالمية

إختار مشروع تيسير التجارة التابع لوزارة التجارة والصناعة 11 مصدرا صغيرا بقطاع المفروشات المنزلية والوبريات من مدن 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والإسكندرية والقاهرة لتأهيلهم للتصدير من بين 35 شركة بالقطاع تقدمت للاستفادة من الخدمات الفنية والمادية التي يقدمها مشروع تيسير التجارة، والذي يسعي للفوز بتعاقدات لهذه الشركات مع سلاسل التجزئة العالمية

وقال المجلس – فى بيان له اليوم الجمعة – إن إختيار الشركات جاء خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد ومشروع تيسير التجارة مساء أمس للتعريف ببروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وبموجبه سيقدم مشروع تيسير التجارة خدمات ودعم فني ومالي للمجلس ولاعضاءه.

وأوضح الدكتورماجد كمال استشاري مشروع تيسير التجارة أن المشروع يستهدف دعم جهود المجالس التصديرية الساعية لإيجاد جيل جديد من المصدرين بمصر من خلال تأهيل صغار المنتجين بالمجالس علي التصدير وصقل مهاراتهم في الإنتاج ورفع جودة منتجاتهم وتعريفهم باليات التعامل مع الأسواق الخارجية وكيفية إختيار السوق المناسب لمنتجاتهم.

وقال إن الاحدي عشر شركة تم إختيارها كمشروع تجريبي، حيث تم وضع خطة خاصة لكل منها علي حدة لمساعدتها علي دخول مجال التصدير وسوف يساعد في تنفيذها مركز تدريب التجارة الخارجية ، وتشمل الخدمة تحسين سلسلة التوريد للخامات ومستلزمات الانتاج بهدف تخفيض التكاليف وفي نفس الوقت ضمان جودة كل عناصر الإنتاج الي جانب تدريبهم علي اليات التسويق الدولي والتسعير باسلوب منافس.

وأشار كمال الي أن المشروع سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة علي زيادة قدرتها التنافسية ودعم مشاركتها في المعارض الدولية حيث سيتحمل المشروع بالتعاون مع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية قيمة الاشتراك علي أن تدفع الشركة نسبة رمزية فقط لضمان الجدية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل الاثنين القادم لتدريب الشركات الصغيرة علي كيفية التوافق مع المعايير العالمية للتعاقد مع المستوردين بالخارج، بجانب عرض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال مثل تجربة المجلس التصديري للملابس بالهند، حيث يقوم بإعداد دراسات سوقية وأبحاث عن الأسواق المستهدفة بما يساعد أعضاءه علي اختيار السوق المناسب لهم.

وبالنسبة لآليات توفير التمويل لبرامج مشروع تيسير التجارة، أوضح كمال أن المشروع يتعاون مع عدد من الجهات المانحة الدولية وجهات داعمة محليا لتوفير التمويل لبرامجه مثل البنوك وشركات الاتصالات.

وأشارالي أن مشروع تيسير التجارة يبحث توقيع بروتوكول تعاون آخر مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية حيث يوجد عدد من الشركات الصغيرة بالمجلس المؤهلة لاختراق مجال التصدير ، لافتا الي أن المشروع سيساعدها علي الاشتراك في معارض بالصين وأمريكا خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت إيمان حسني المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن بروتوكول التعاون مع مشروع تيسير التجارة يتضمن أيضا مساعدة المجلس علي تحسين خدماته للأعضاء من خلال التعرف علي ما تقدمه منظمات الأعمال المثيلة بالخارج ، بجانب إجراء أبحاث لمعرفة الخدمات التي ترغب فيها الشركات المصرية والتي يحتاجونها لمساعدتهم علي إختراق الأسواق الخارجية وزيادة صادرات مصر.

ا.ش.ا