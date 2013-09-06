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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو بانجو ببورسعيد

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو بانجو ببورسعيد ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو بانجو ببورسعيد


> نجحت مديرية الامن فى احباط محاولة اغراق مدينة بورسعيد بالمخدرات …حيث تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تاجر من اكبر تجار المخدرات ببورسعيد ويدعى محمود السيد منصور ابو الحسن 52 سنة والمقيم دائرة الزهور والسابق اتهامة فى عدد (5) قضايا والمفرج عنة حديثا من السجون عقب قضاء عشرةسنوات بحوزتة عدد( عشرون كيلوجرام) من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى 1000 جنية من متحصلات البيع .
> وقد امر اللواء/مدير الامن بإحالة المتهم للنيابة العامة …كما قرر صرف مكافئة مالية للضباط والافراد القائمين بالضبط.

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