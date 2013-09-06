بالصور| نعومي واتس تتألق في العرض الأول لفيلمها "ديانا"

كتب : إنجي رأفت الجمعة 06-09-2013 11:27

حضر عدد كبير من النجوم العرض الأول لفيلم "ديانا" في لندن والتي تقوم ببطولته الممثلة نعومي واتس، ويحكي الفيلم قصة حياة ديانا وخاصة قصة حبها مع الطبيب الباكستاني "حسنات خان".

وتألقت واتس على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أبيض، طويل، عاري من منتصف الصدر، ويكشف عن ساقيها وظهرها بالكامل.

وارتدت حذاء أسود كعب عالي، وأمسكت بحقيبة يد سوداء صغيرة ورفعت واتس شعرها للأعلى ووضعت مكياج أسود حول عينيها وارتدت قرط فضي طويل ملون بالأزرق.

والتفت المعجبون حول واتس في العرض الأول لفيلمها ليحصلوا على الصور التذكارية والتوقيعات.

الفيلم من إخراج المخرج الألماني أوليفر هيرشبيغل ويشارك في بطولته الممثل دوجلاس هودج والممثل نافين أندروزومن المنتظرعرضه في 20 سبتمبر في جميع دور العرض بإنجلترا.