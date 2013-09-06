عمرو عرفة يؤجل تصوير مسلسل "سرايا عابدين" لدواع أمنية

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

ينتظر المخرج عمرو عرفة هدوء الأوضاع الأمنية ليبدأ تصوير مسلسل "سرايا عابدين"، الذي يجمع بين الفنانتين يسرا وليلى علوي.

وقام المخرج عمرو عرفة خلال الفترة الماضية بعقد جلسات عمل لاختيار باقي النجوم المشاركين، ونظرا لحظر التجوال المفروض تم تأجيل التصوير.

ويتناول المسلسل التاريخي حياة الخديوي إسماعيل والدور الذي لعبه في تاريخ مصر الحديثه ومحاولته النهوض به مثل الدول الأوروبية.

ووقع الاختيار على السوري قصي خولي لأداء شخصية الخديوي إسماعيل، وسيكون المسلسل أول تجارب قصي في الدراما المصرية.

وتضم قائمة النجوم المرشحين لبطولة المسلسل نخبة من نجوم مصر والوطن العربي منهم يسرا، ليلى علوي، مي كساب، داليا مصطفى، ومي عز الدين، نور اللبنانية.