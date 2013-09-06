سحر رامي: من لا يحترم الجيش والشرطة والقضاء عليه مغادرة البلاد

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

أكدت الفنانة سحر رامي على ضرورة دعم ومساندة القوات المسلحة وقوات الشرطة باحترام حظر التجوال من أجل التصدي لأعمال العنف والتخريب التي يرتكبها المجرمون والمخربون، معربة عن سعادتها بمواقف القوات المسلحة ودعمها للمصريين الشرفاء وثورة الشعب.

وقالت سحر رامي إن الحوار لن يجدي مع أصحاب دعوات العنف والمتطرفين والإرهابين الذين يستهدفون أمن واستقرار البلاد، داعية المختلفين في الرأي إلى التأقلم والاندماج وقبول مطالب غالبية الشعب المصري.

وأضافت "ينبغي على الجميع مساندة الحكومة، ومن يرى أنه لا يستطيع التأقلم مع أغلبية الشعب ولا يحترم قرارات مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقضاء فعليه مغادرة البلاد والرحيل عن الوطن"، مشددة على ضرورة احترام القانون.

وأشادت سحر رامي بقرار حظر التجوال الذي ساهم طوال الفترة الماضية في إلقاء القبض على عدد كبير من المجرمين والمخربين الذين يستهدفون أمن واستقرار الوطن، مشيرة إلى أن من أبرز إيجابيات حظر التجوال حاليا توقف جميع الأنشطة في الشارع وخاصة التجارية في الساعة الحادية عشرة مساء وهو المتبع في العديد من دول الغرب المتحضرة التي ينبغي الاقتداء بها.