هكذا أطلَّت أجمل النَّجمات هذا الأسبوع

كان هذا الأسبوع حافلاً بإطلالات أخَّاذة وجميلة بين احتفالات النَّجمات ومهرجان "فينيس" السينمائيّ.

وقد طغى اللون الأسود في حفل "Style Awards" الذي أقيم مؤخرًا على معظم الإطلالات، حيث ظهرت النَّجمة الأنيقة Nicole Richie ببدلة سوداء عصريَّة مكوَّنة من توب قصير وبنطلون، أمَّا عارضة الأزياء الشهيرة Kate Upton فكانت متألِّقة بفستان أسود قامت بتنسيقه مع حذاء أحمر رائع زاد من أناقة إطلالتها.

وفي حفل توزيع جوائز "GQ Men of the Year "، ظهرت النَّجمات بإطلالات أكثر جرأة وتنوُّع، حيث اختارت الممثِّلة Emma Watson بدلة باللونين الأبيض والأسود من "Balenciaga "، بينما ظهرت Rita Ora بفستان ذو طبعات جريئة ومزدحمة من "Etro ".

وفي حفل احتفال "Jaeger-LeCoultre " بذكرى تأسيسها الـ80، ظهرت النَّجمة Diane Kruger بفستان مخمليّ وإطلالة فخمة وأنيقة حملت توقيع Alberta Ferretti، ولكن الإطلالة الأروع هذا الأسبوع كانت من نصيب النَّجمة Scarlett Johansson بفستان أسود رائع من "Versace " اختارته للظُّهور على السجَّادة الحمراء لمهرجان "فينيس" السينمائيّ.

شاهدي في الصور أجمل إطلالات النجمات هذا الأسبوع وأخبرينا برأيكِ.