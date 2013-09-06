"سيدتي نت" ترصد افتتاح أسبوع نيويورك للموضة

ها هي أسابيع الموضة العالمية الأربعة تبدأ دورتها الجديدة لموضة الصيف والربيع لعامي 2014 , وتحط الرحال أولا عند مدينة نيويورك , هذه المدينة التي تفتتح الأسابيع دائما وتستأثر بحصة الأسد وتمدد اسبوعها لثمانية أيام بنهارات ومساءات عامرة بالألوان والنجوم والأضواء , تاركة لشقيقاتها الثلاث الباقيات ( لندن وميلان وباريس ) أسابيع لا يتعدى كل واحد منها الخمسة أيام ,ولا غرابة في ذلك, فمن يتواجد في هذا الأسبوع ويتابع جموع الفنانيين والمشاهير والنخب وهي تستعد لهذا الأسبوع وتتهيأ له بكامل ألقها يدرك أهمية هذه المدينة وقدرتها على تغليف أسبوعها بكم هائل من الإثارة التي ربما يعجز الآخرون عن الإتيان بها .وعموما فقد كان اليوم الأول ضاجا وصاخبا بالنجوم وهادئا ومسترخيا على صعيد العروض , وهذا هو الأسلوب المتبع في كل الأسابيع حيث تكون عروض الإفتتاح مثل المقبلات الخفيفة التي تسبق الوجبات الدسمة , ومن قراءة جدول هذا الأسبوع ندرك جيدا ان الآتي دسم جدا ويعدنا بعروض مبهرة ومؤثرة في مسار الموضة وبالتاكيد ستكون لنا معها وقفات ننقل فيها أبرز ما سيقدمه نجوم الموضة على مدى الأيام الثمانية.

وفي عودة ليوم الإفتتاح نتابع عشرة عروض بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا وانتهت في الساعة السابعة مساءا , وكان أبرزها عرض دار "نيكولاس كي" Nicholas K وهي الدار التي أسسها الشقيقان نيكولاس وكريستوفر منذ سنة واحدة وهما يشاركان في هذا الأسبوع للمرة الثانية بمجموعة ترتكز على مبدأ التوازن بين المعاصر والكلاسيكي ويقدمان ثيابا تشكل أساسيات دولاب ثياب المرأة , ويمكن أن نتوقف أيضا عند عرض دار BCBGMAXAZRIA التي يقف خلفها المصمم ماكس ازريا وزوجته لوبوف حيث قدما مجموعة ناعمة ورقيقة مع بعض الملامح الشبابية المرحة التي تلعب على مبدأ التضاد بالألوان والخطوط والتي تستلهم اسلوبها من إسم الدار المأخوذ من العبارة الفرنسية" bon chic, bon genre " . واخيرا نتوقف عند مجموعة المصمم النيويوركي ريشارد تشاي "Richard Chai " التي زاوج فيها بين الرصانة الأوربية والروح الأمريكية وحملت بصمات واضحة لهذا المصمم الذي بدأ حياته المهنية مبكرا وعمل مع مصممين كبار منهم " دونا كاران " و" مارك جاكوبس".

" سيدتي نت " كانت هناك وعادت لك باضمامة لأجمل ما قدم في عروض اليوم الأول , فهل تشاركينا الرأي بانها المقبلات التي تسبق الوجبات الرئيسية ؟