مراسل "البيجاما" مع وزير الداخلية: مش مهم كلام الناس المهم حققت انفراد للتليفزيون

المراسل لـ"الوطن": كنت تعبان والقميص غالي ومش رخيص.. سأكرر ما فعلت ولن أهتم بكلام الناس

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 06-09-2013 11:20

"المهم الحدث ومش مهم كلام الناس" بهذه الكلمات علق أشرف كمال مخرج التليفزيون المصري، على حملة السخرية التى قام بها مستخدمو التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بسبب المظهر الذي خرج به على الهواء مباشرة للحصول على تصريحات من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عقب محاولة استهداف موكبه في مدينة نصر.

وروى كمال، لـ"الوطن"، السبب في قيامه بالحوار، قائلاً "إن موفد التليفزيون المصري محمد علوي والمختص بوزارة الداخلية ذهب لتغطية الحدث من مكان الانفجار، ولكن فجأة قرر الوزير الذهاب للوزارة لمباشرة أعماله ولم يكن هناك أحد من قطاع التليفزيون سوى وحدة الإذاعة الخارجية التى تتواجد بشكل دائم هناك، وأنا المسؤول عنها".

يتابع "كان علي أن أختص بتصريحات الوزير لكي تكون انفرادا للتيلفزيون المصري، وحتى يطمئن المشاهد أن الوزير بخير وليس به أي إصابات، مش مهم الشكل المهم الحدث"، وصف كمال حملة السخرية التى انتابته عقب اللقاء بإنها حملة ممهنجة عليه وعلى التليفزيون المصري، في ظل الأجواء التى يمر بها الشارع المصري.

يضيف "على الرغم من حالة التعب الشديدة التى كنت أمر بها ولكني قررت أن أجري الحوار مع وزير الداخلية أي كان الشكل الذي سيتم الخروج به، الناس كان عليها تهتم اكتر بالحدث وبظهور الوزير على الهواء مباشرة مش يتهموا بالقميص وبس".

وأكد كمال على أن وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين أشادت بما فعله ولم يعاتبه أحد من المسئوليين هناك عن ماحدث لأن خروج الوزير على الهواء مباشرة كان أهم شيء في ذلك التوقيت.

وعن كل الانتقادات التى تم توجيهها له ولمظهره قال "المختصون والعاملون بالإعلام يستطيعون إدراك ما فعلت، ولن يهتموا بالقميص فمثل هذا الانفراد كان لابد أن يتواجد على التليفزيون المصري، ولكن من لا يعمل بالإعلام سيتأخذ ماحدث بشكل ساخر"، مؤكدا على إن المواقف والأحداث أن وضعته مجدداً في مثل ما حدث مرة آخري سيكرر ما فعله أي كان الانتقادات لأن الحدث أهم من المظهر الذي سيخرج به، وختم ضاحكا قائلا: "والله كنت تعبان جدا والقميص غالي مش رخيص ده كتان مستورد".