وزارة التجارة والصناعة تعيد تشكل الجانب المصري بمجالس الأعمال المشتركة

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عدداً من القرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجالس الاعمال المشتركة مع عدد من الدول شملت مجالس الاعمال الامريكية والايطالية والفرنسية

وقال الوزير- فى بيان للوزارة اليوم الجمعة تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه – إنه روعي في تشكيل مجالس الاعمال الجديدة أن تضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرصاً كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر وهذه الدول ، لأفتا الي أن هذه التغيرات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة .

وأضاف أن مجالس الاعمال تضمنت في تشكيلها الجديد عدداً من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والطموح والقدرة علي دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ، بالاضافة الي الإعتماد علي الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات الي جانب العناصر النسائية التي تمثل مجتمع سيدات الاعمال .

وأشار الوزير الي أنه سيتم عقد إجتماعات مع أعضاء مجالس الأعمال الأمريكية والإيطالية والفرنسية بتشكيلها الجديد قريبا لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع تلك الدول لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية وتكثيف التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها الاوروبية خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح أن القرار الاول تضمن إعادة تشكيل الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري الامريكي برئاسة السيد عمر مهنا رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات السويس للاسمنت وعضوية كل من اسامة بشاي الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة وباسل الباز رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة القابضة للكربون واحمد ابو علي شريك بأحد مكاتب المحاماة وخالد بشارة العضو المنتدب لشركة اكسيليرو كابيتال ودينا المفتي المدير التنفيذي لشركة انجاز مصر ودينا خياط رئيس مجلس الادارة لشركة مادار كابيتال وسيف صادق المدير التنفيذي لشركة اجروكورب للاستثمار الزراعي وشريف كامل عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة وطارق توفيق العضو المنتدب لمجموعة شركات القاهرة للدواجن وعلاء سبع رئيس مجلس ادارة شركة بلتون للاوراق المالية وعلاء هاشم استشاري في مجال هيكلة المؤسسات وعمرو بدر رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة ابركرومبي اند كنت للسياحة وكامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لاحد مكاتب المحاسبة وهشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستثمارات المالية وجرجس عبد الشهيد شريك بأحد مكاتب المحاماة ووليد الزربا العضو المنتدب لشركة النيل القابضة للاستثمارات ومصطفي الجبلي شركة ابو زعبل للكيماويات والاسمدة ومجدي طلبة رئيس مجلس ادارة شركة T&C وهشام عبد العظيم فهمي المدير التنفيذي للغرفة الامريكية .

كما شملت القرارات إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الايطالي برئاسة المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس ادارة شركة Arabia Group Taqa وعضوية كل من المهندس محمد حمدي عبد العزيز رئيس غرفة صناعة السيارات ورئيس مجلس ادارة شركة اوتو كوول وياسر جمالي نائب رئيس بنك الاسكندرية والمهندس مروان السماك رئيس الشركة الهندسية للحاويات وناجي البير نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومستشار جمعية الصداقة المصرية الايطالية واحمد محمد توفيق بلبع رئيس مجموعة بلبع للتنمية العقارية والاستثمارات السياحية وباسل الباز رئيس مجلس ادارة شركة EBIC وشريف البلتاجي شركة بلكو للحاصلات الزراعية واحمد فرج صالح شركة فرج لصناعة الجلود وكريم محسن رئيس شركة سيلفيا تورز ودينا تادرس رئيس شركة ايطال اوتيل وعزة فهمي شركة حلي مصر والسفير اشرف راشد العلاقات الدولية ورؤوف عبد الله شركة مارمونيل للرخام وأمينة هشام مصطفي الشركة المصرية للتصميمات ومحمد فاروق عبد المنعم شركة موبيكا للاثاث والفريد اصيل قطاع النقل وعمرو عبد العزيز مهنا العضو المنتدب لشركة اسمنت السويس واحمد علي حلمي شركة موبل الشرق للاثاث ومحمد احمد صادق السويدي شركة السويدي للكابلات والمهندس هاني برزي رئيس شركة ايديتا .

كما أصدر قرارات بإعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الفرنسي برئاسة فؤاد محمود يونس رئيس مجلس ادارة شركة يونس الاستشارية وعضوية كل من اشرف الجزايرلي مدير شركة يونيليفر مشرق للبناء والصناعة قطاع المقـاولات وحامد حسـونة الممثل الاقليمي لبنك يوباف وماري لويس بشارة نـائب رئيس مجلس ادارة مجموعة BTM ومحمد اوزالب رئيس مجلس ادارة بنك بلوم مصر واحمد مصطفي شوقي الشريك والمدير التنفيذي لاحد مكاتب المحاسبة والمراجعة ومحمود القيسي نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميدجينكو ومنير مقار شركة مقار للاستشارات المالية وكريم محمد عبد الفتاح المصري شركة لوريال ايجيبت وعادل دانش رئيس مجلس ادارة القرية الذكية وشركة إكسيد وعبد الحليم عاصم مستشار شركة تاليس إنترناشيونال وعلاء دياب عضو مجلس ادارة مجموعة بيكو وغادة درويش مدير عام شركة بيزا للتوريدات الصناعية ورؤوف عبد المسيح رئيس شركة تكنورام هولدينج وطارق ابو بكر رئيس مجلس ادارة شركة فريدال وهشام عز العرب نائب رئيس الشرق الاوسط شركة دانون ومحمد حسونة شريك بأحد مكاتب المحاماة وأمجد حسون رئيس مجلس إدارة شركة فلاش تورز للسياحة وكريم حنين رئيس شركة ميتال آرت .

وتضمنت القرارات في مادتها الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في تلك المجالس تقريراً دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط كل مجلس الي وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به كل مجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وتلك الدول خلال المرحلة المقبلة

وقالت المادة الثالثة من القرارات إنه علي الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة تلك المجالس في أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط كل مجلس .

ا.ش.ا