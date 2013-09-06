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وفاة سيدة من ناحية المنزلة بطلق نارى بدائرة الجنوب ببورسعيد بسبب خلافات سابقة

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وفاة سيدة من ناحية المنزلة بطلق نارى بدائرة الجنوب ببورسعيد بسبب خلافات سابقة وفاة سيدة من ناحية المنزلة بطلق نارى بدائرة الجنوب ببورسعيد بسبب خلافات سابقة

 

 

تلقى قسم شرطة حى الجنوب بمحافظة بورسعيد بلاغا يفيد وفاة حفيظة عوض على 55 سنة ربة منزل -مواليد قرية السحاروة مركز المنزلة دقهلية ومقيمة بالكيلو 17 دائرة الجنوب ..وذلك امام مسكنها اثر اصابتها بطلق نارى اعلى الكتف الايسر …وقد اتهم شقيقها صالح عوض 49 سنة .كلا من على توكل صبح 29 مقيم السحاروة -منزلة -دقهلية (سبق اتهامة فى عدد من القضايا )وشقيقة رمضان توكل صبح 26 سنة ومقيم ذات العنوان (سبق اتهامة فى عدد من القضايا )وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم بمسقط رأسهم بناحية السحاروة -المنزلة-الدقهلية .
> -وقد كلف اللواء سيد جاد الحق مدير الامن – بمحافظة بورسعيد ادارة البحث الجنائى بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة والسلاح المستخدم .

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