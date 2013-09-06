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محافظ قنا يتابع تطوير كوبري “المعنا”

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محافظ قنا يتابع تطوير كوبري “المعنا” محافظ قنا يتابع تطوير كوبري “المعنا”

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مع نبيل سليم وكيل وزارة الطرق و الكباري و المهندس محمد جوده المسئول عن الكباري بالهيئة العامة للطرق و الكباري و المهندسة ماجدة منير المدير التنفيذي لشركة السلام المنفذة لعملية بناء الكوبري العلوي بالمعنا ، و المقرر الانتهاء منه في 1/3/2014 و بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه .

وطالب بتكثيف ورديات العمل لتسليم الكوبري في اقرب وقت ممكن نظرا لأهميته الشديدة لتسيير حركة المرور لكونه يعد المدخل الشمالي و الشرقي للمدينة .

كما تقرر إجراء الصيانة اللازمة للكوبري العلوي بميدان المحطة و من المقرر أن تستغرق الصيانة 10 أيام و سوف تحول حركة سير السيارات إلى طريق الرياح و الأقصر.

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