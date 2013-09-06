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الأهلي يخشى إلغاء ودية بهتيم بسبب ' ظروف طارئة '

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الأهلي يخشى إلغاء ودية بهتيم بسبب ' ظروف طارئة ' الأهلي يخشى إلغاء ودية بهتيم بسبب ' ظروف طارئة '

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الإفصاح عن مكان إقامة مباراة بهتيم الودية خوفا من ملاحقة الجماهير وبالتالي إلغائها، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة: "قد يتم إلغاء مباراة بهتيم الودية إن حدث أي ظرف طاريء".

وأضاف "لن نفصح عن موعد ومكان المباراة حرصا على إقامتها دون عراقيل أمنية".

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى التي يتصدرها ليوبار بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، بينما يأتي الزمالك في المركز الأخير بأربع نقاط.

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