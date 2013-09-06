حفل زفاف يكذّب شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته

بعد انتشار شائعة انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، بسبب ظهوره مرّات عدّة بدون دبلة الزواج، ظهر الزوجان معاً في حفل زفاف أحياه تامر، وقد لفتت بسمة الأنظار إليها بعد فقدانها الكثير من وزنها، الذي اكتسبته أثناء حملها بابنتها تاليا.

مقرّبون من تامر أكدوا أنّ هذا الأخير، لا يحبّذ ارتداء دبلة الزواج، وأن هذا الأمر لا علاقة له بطبيعة علاقته ببسمة.

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