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Vergara تتصدّر "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح

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Vergara تتصدّر "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح Vergara تتصدّر "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح

للعام الثاني على التوالي، تمكّنت الممثلة من أصل كولومبيّ Sofia Vergara من التغلب على زميلاتها من النجمات، فتصدّرت لائحة مجلة "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح في التلفزيون للسنة الثانية على التوالي.
وذكرت المجلة أنّ Vergara احتلّت المركز الأوّل على لائحتها للنجوم الأكثر جنياً للأرباح على الشاشة الصغيرة، إذ جمعت بين حزيران/يونيو ألفين واثني عشر، وحزيران/يونيو ألفين وثلاثة عشر، نحو ثلاثين مليون دولار.
وجاءت القائمة الكاملة كالآتي:

المرتبة الأولى:
Sofia Vergara بثلاثين مليون دولار أمريكي

المرتبة الثانية:
Kaley Cuoco بأحد عشر مليون دولار
Mariska Hargitay بأحد عشر مليون دولار

المرتبة الثالثة:
Melissa McCarthy بعشرة ملايين دولار
Tina Fey بعشرة ملايين دولار
Ellen Pompeo بعشرة ملايين دولار
Bethenny Frankel بعشرة ملايين دولار

Kourtney, Kim and Khloe Kardashian بعشرة ملايين دولار

المرتبة الرابعة:
Cobie Smulders بتسعة ملايين دولار

المرتبة الخامسة
Alyson Hannigan بثمانية ملايين دولار

المرتبة السادسة:
Amy Poehler بسبعة ملايين دولار
Julianna Margulies بسبعة ملايين دولار

المرتبة السابعة:
Zooey Deschanel بستة ملايين دولار
Courteney Cox بستة ملايين دولار
Lena Dunham بستة ملايين دولار

المرتبة الثامنة:
Whitney Cummings بخمسة ملايين دولار

المرتبة التاسعة:
Mindy بأربعة ملايين دولار

المرتبة العاشرة
Kerry Washington بثلاثة ملايين دولار

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