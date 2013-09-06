Vergara تتصدّر "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح

للعام الثاني على التوالي، تمكّنت الممثلة من أصل كولومبيّ Sofia Vergara من التغلب على زميلاتها من النجمات، فتصدّرت لائحة مجلة "فوربس" للنجوم الأكثر جنياً للأرباح في التلفزيون للسنة الثانية على التوالي.

وذكرت المجلة أنّ Vergara احتلّت المركز الأوّل على لائحتها للنجوم الأكثر جنياً للأرباح على الشاشة الصغيرة، إذ جمعت بين حزيران/يونيو ألفين واثني عشر، وحزيران/يونيو ألفين وثلاثة عشر، نحو ثلاثين مليون دولار.

وجاءت القائمة الكاملة كالآتي:

المرتبة الأولى:

Sofia Vergara بثلاثين مليون دولار أمريكي

المرتبة الثانية:

Kaley Cuoco بأحد عشر مليون دولار

Mariska Hargitay بأحد عشر مليون دولار

المرتبة الثالثة:

Melissa McCarthy بعشرة ملايين دولار

Tina Fey بعشرة ملايين دولار

Ellen Pompeo بعشرة ملايين دولار

Bethenny Frankel بعشرة ملايين دولار

Kourtney, Kim and Khloe Kardashian بعشرة ملايين دولار

المرتبة الرابعة:

Cobie Smulders بتسعة ملايين دولار

المرتبة الخامسة

Alyson Hannigan بثمانية ملايين دولار

المرتبة السادسة:

Amy Poehler بسبعة ملايين دولار

Julianna Margulies بسبعة ملايين دولار

المرتبة السابعة:

Zooey Deschanel بستة ملايين دولار

Courteney Cox بستة ملايين دولار

Lena Dunham بستة ملايين دولار

المرتبة الثامنة:

Whitney Cummings بخمسة ملايين دولار

المرتبة التاسعة:

Mindy بأربعة ملايين دولار

المرتبة العاشرة

Kerry Washington بثلاثة ملايين دولار