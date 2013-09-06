التحدث مع الطفل وهو جنين يجعله يتحدث أسرع

مشكلة تأخر النطق عند الأطفال أو التهتة فى بدايته قد يسبب قلقا لدى الأم أو المسئول عنه، وفى الغالب كان ينظر للطفل على إعاقة أو عاهة، ولكن الطب الحديث أن السبب فى هذا التأخر هو الأم نفسها أثناء الحمل.

تقول الدكتورة رحاب عبد الله، أخصائية النساء والتوليد، إن تحدث الأم مع جنينها يساعده على النطق الأسرع وعلى التعود على الحوار الدائم، وقد أثبتت العديد من الدراسات التى أجريت أن الطفل كلما حاورته أمه، خاصة وهو جنين أو حديثى الولادة كلما كان أسرع فى النطق.

وأضافت رحاب أن الأطفال حديثى الولادة والرضع تكون حاسة السمع هى أقوى حاسة لديه، وتكون قدرته على التقاط الكلمات والاستماع أكبر من الأطفال الأكبر سنا.

لذلك يجب على الأم أن تبدأ بالتحدث مع طفلها منذ أن يكون جنينا ومنذ الولادة، خاصة عند بكائه لأن الطفل يمكنه تمييز صوت والدته ويهدأ ويطمئن عندما يسمع صوتها، لذلك ينصح بضرورة التحدث مع الأطفال أكبر قدر ممكن من الوقت أثناء العمل أو النشاط المنزلى، وأن تعلم الطفل منذ صغره كأن تعد أصابعه بصوت مرتفع لكى يتعرف على الأرقام.

وأشارت "رحاب" إلى أن الأطفال الذين تتحدث إليهم أمهاتهم يكن أكثر سعادة وأكثر تفاعلا مع الآخرين سواء من الأطفال أو حتى الأشخاص الكبار وحذرت الأمهات والآباء من تكرار النطق غير الصحيح للأبناء فى نطق الكلمات أو التحدث بلغة مفهومة، وأن تقوم الأم بتعويد طفلها على النطق بأسلوب سليم وبلغة مفهومه.