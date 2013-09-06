أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انعقاد ملتقى القيادات الشبابية للوقاية من المخدرات

Google+ Print
انعقاد ملتقى القيادات الشبابية للوقاية من المخدرات انعقاد ملتقى القيادات الشبابية للوقاية من المخدرات

عقد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، برئاسة السيد عمر عثمان، أمس الأربعاء، ملتقى القيادات الشبابية للوقاية من خطورة المخدرات فى المجتمعات العربية.

وقد شارك فى الملتقى كلا من وزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعى، ومن جانبه أوضح الدكتورأحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن عازمة على دعم التواصل مع الشباب والاستعانة بهم فى حل المشاكل المتعلقة بالشباب زويهم، وأضاف أنه يشعر بالاطمئنان على مستقبل هذه الأمة الفتية التى يشكل شبابها قاعدة الهرم السكانى، وهى قيمة مضافة يتعين علينا الاستفادة منها بتوجيه كل جهودنا للاستثمار فى الشباب باعتبارهم الثروة الأغلى فى هذا البلد، وتوفير السبل لبناء قدراتهم وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة أمامهم، بما يعزز من إمكانياتهم لتنمية وتطوير مجتمعهم، لاسيما أنهم الشباب الذى أبهر العالم بقدرته على قراءة واقع مجتمعهم وطرح آليات التغيير بطرق سلمية مبتكرة لم يعهدها أو يتعارف عليها العالم من قبل، وعجزت أمام مفرداتها العلوم السياسية الحديثة.
> ومن جانبه أوضح السيد عمر عثمان، مدير الصندوق، أن المباردة تستهدف إعداد قيادات شبابية فى مجال الوقاية من المخدرات، وتتضمن فعالياتها سلسلة من المعسكرات والملتقيات الشبابية فى محافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر، ويشارك فيها 1000 شاب يمثلون مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف د/ البرعى أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل قضية محورية تمس الأمن الاجتماعى للبلاد، مؤكداً أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى سيركز خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كل الشركاء على تعزيز قدرات شبابنا وتدريبهم على نماذج من الآليات الوقائية الحديثة التى تعتمد على أساليب غير مباشرة لوقاية شبابنا، وبطرق لا تقف عند حدود التوعية المباشرة وسرد المعلومات المتعلقة بخطورة المخدرات، وإنما تمتد إلى ترسيخ الشخصية الإيجابية بين الشباب، وتعزيز مهاراتهم المتعلقة بمقاومة ضغط الأقران، وحل المشكلات، وأسس التفكير السليم والمنطقى، والاتصال الفعال مع الآخر وحل المشكلات.

وكشف د/ البرعى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق قد استفاد منه ما يزيد عن 23 ألف مريض خلال ستة أشهر فقط من هذا العام، موضحاً أن الصندوق سيطلق خلال المرحلة المقبلة قاعدة بيانات إلكترونية لمرضى الإدمان بما يساهم فى الارتقاء بخدمات الخط وتيسير عملية استقبال ومتابعة المرضى المترددين عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة