ارتفاع عدد ضحايا الشرطة منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى 117 شهيدا و1063 مصابا

كتب : أ ش أ الجمعة 06-09-2013 10:39

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ارتفاع عدد شهداء ومصابي الشرطة منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حتى أمس إلى117 شهيدا و1063 مصابا.

وأوضح المصدر الأمني أن الشهداء الـ117 شملوا 28 ضابطا، و39 فرد شرطة، وموظف مدني واحد، و49 مجندا، أما المصابين الـ1063 فشملوا 333 ضابطا، و299 فرد شرطة، و4 موظفين مدنيين، و427 مجندا.

وشدد المصدر الأمني على أن رجال الشرطة عازمون على مواصلة جهودهم الحثيثة لمواجهة قوى الشر والإرهاب التي تحاول العبث بأمن البلاد، حتى لو كلفهم ذلك التضحية بأرواحهم مؤكدا أن استشهاد أبطال الشرطة يوميا لن يثني زملائهم عن آداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن وأمان المواطن.