تحسينات على ديناميكا الهواء لطائرة AW609 ذات الأجنحة الدوارة

تعمل شركة أغوستاوستلاند، التابعة لشركة فينميكانيكا، على تنفيذ عدد من التحسينات على مستوى الديناميكا الهوائية التي من شأنها تعزيز أداء طائرة AW609 ذات الأجنحة الدوارة.

فقد أجرت طائرة AW609 أول رحلة طيران في 2 يوليو 2013، وعملت الشركة على تعديل الأجنحة في مرفق كاشينا كوستا لاختبارات الطيران في إيطاليا.

> تشكل الزعنفة العمودية المعدلة جزءاً من مجموعة واسعة من التحسينات والتي تشمل تصميماً جديداً للمحرك يتميز بمستوى حركية هوائية أعلى.

من شأن هذه التعديلات أن تخفض عامل السحب لطائرة AW609 ذات الأجنحة الدوارة بنحو عشرة في المئة، وكذلك تقدم تخفيضاً كبيراً في الوزن، مع تحسّن على مستوى الأداء.

وفي هذا الإطار، قال كليف سكوت، مدير برنامج AW609: ” تقدم هذه التحسينات على مستوى الديناميكا الهوائية، والكترونيات الطيران (أفيونكس) الجديدة، ونظام شاشة العرض الجديدة في قمرة القيادة، والعدد الكبير من التحسينات الأخرى، مستوى أداء الأفضل للطائرة، الأمر الذي يوفر لها قدرة أفضل على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام التي تتطلّب السرعة الإضافية، وقدرة أكبر على البقاء في الجو لوقتٍ أطول، مقارنةً مع المروحيات الموجودة اليوم أو غيرها من الطائرات العمودية العالية السرعة”.

يشار إلى أنّه قد تم تجهيز هذه الطائرة بنسخة مطورة من محرك برات آند ويتني بي تي 6 (PT6) الكندي، وسوف تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتحسينات على مستوى السلامة، وذلك لزيادة قدرات الأداء.

ستزوّد شركة روكويل كولينز الطائرة بقمرة قيادة متكاملة، مما يسمح لشركة أغوستا بتبني أحدث التقنيات في قمرة القيادة للطائرات التجارية، بما في ذلك شاشة عرض تعمل باللمس بعرض 14 بوصة (35،5 سم)، وأنظمة إدارة طيران متكاملة مع نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية، إضافةً إلى أنظمة الرؤية الاصطناعية وستكون جميع هذه التقنيات متكاملة مع أنظمة إدارة الكترونيات الطيران الخاصة بالطائرة.

يشار إلى أنّ قمرة القيادة ستوفر للطاقم مستوى إدراك أعلى للواقع الميداني وستقلل من عبء العمل الذي يترتب على الطيار.

وتزود شركة بي أي إي سيستمز الطائرة، بنظام طيران على الكمبيوتر خاص بنظام التحكم الثلاثي في الأجنحة الدوارة وبنظام رقمي للتحكم بالطيران.