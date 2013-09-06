رسميا - نيمار خارج أقوى 50 لاعب في لعبة FiFa 2014 .. وميسي تفوق على رونالدو

أسدلت شركة EASports الستار عن طاقات نجوم العالم في اللعبة الشهيرة المنتظر صدورها FiFa 2014، والتي خلت من وجود نجب برشلونة الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي أن النسخة التجريبية ستصدر يوم 10 سبتمبر الجاري بتحركات حقيقية للاعبين، والدقة في الأداء بجانب ذكاء افتراضي للنجوم.

وبعد الكشف عن طاقات اللاعبين، اتضح أن أفضل لاعب سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي بطاقة إجمالية 94، ثم كريستيانو رونالدو 92، وفرانك ريبيري ورادميل فالكاو 90.

بينما خلت قائمة أفضل 50 لاعبا من وجود أسم نيمار المنضم حديثا لبرشلونة مما ينم على أن طاقته ستكون أقل من 85 وهي طاقة أقل لاعب من ضمن الـ50.

وكان جاريث بيل حاضرا بطاقة 87 بالتساوي مع أوزيل وفي المرتبة الـ17.

وتعد FiFa 2014 من أكثر الألعاب الكروية انتشارا حول العالم وتجد منافسة شرسة من اللعبة التي تصدرها شركة Konami وهي PES 2014 المرتقب صدورها أيضا.

ويأتي في الفئة المقبلة بطاقة 89 كلا من شابي، وإنيستا، إبراهيموفيتش، وروبن فان بيرسي.

بينما أريان روبن، شفاينشتايجر، وأجويرو 88 ثم واين روني وفيليب لام وفيديتش وتياجو سيلفا وجاريث بيل وأوزيل وماتا وكافاني87.

ويأتي بوفون من ضمن أفضل حراس في اللعبة بطاقة 86 بالتساوي مع كاسياس ونويور، ثم يايا توريه وبيرلو وكيليني وكومباني وتيفيز وماريو جوميز وبيكيه وراموس وفابريجاس ودي ماريا وليفاندوفيسكي وجميعهم 86.

أما الفئة الأدنى في أفضل 50 لاعبا بطاقات 85 ضمت أشلي كول، شابي ألونسو، بتر تشك، خيسوس نافاس، سانتي كازورلا، إزيكويل لافيتزي، كريم بنزيمة، لوكا مودريتش، ماتس هوملس، أرتورو فيدال.

وإدين أزار، ماركو رويس، بدرو رودريجيز، سيرخيو بوسكيتس وتوماس مولر.