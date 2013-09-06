Cruciani في مجموعة شتوية جديدة

أطلقت علامة "كروشياني" Cruciani مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2013/2014 والمستوحاة من حقبة السبعينات التي كانت تزخر بالأقمشة الحيوية التي تتميّز بإنسيابها الجذاب وألوان الأرض الرائعة. وتستند هذه المجموعة إلى ألوان الغبار، تعززها لمسة من الجرأة: لون القرميد ولون النقود المعدنية الصفراء والأزرق البحري والبرتقالي والأحمر الداكن والخردل. وتستكمل أزياء "كروشياني" المحبوكة المتميّزة بطابعها الفاخر والكلاسيكي قطع يتخللها قماش الكريب الصوفي الأنيق، والزخرفة الجلدية وجلد الغنم ذات الطراز القديم أو الفينتدج. وتؤمّن القطع المصّممة السهولة في التحرك فتنساب بخفّة على طول الجسم. فالأزياء المحبوكة، بأقمشتها المتناسقة أو المختلطة، تُظهر أنماطاً من التضليع وغرزة الصياد وغرزة الحبّة. اطلعي على مجموعة "كروشياني" الجديدة وأخبرينا برأيك.