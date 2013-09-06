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الجيش الثالث يكثف تواجده بمحيط المنشآت الحيوية بالسويس

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الجيش الثالث يكثف تواجده بمحيط المنشآت الحيوية بالسويس الجيش الثالث يكثف تواجده بمحيط المنشآت الحيوية بالسويس

كثفت قوات الجيش الثالث الميدانى تواجدها أمام المنشآت الحيوية بالسويس صباح اليومـ الجمعة، استعداداً للتظاهرات التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة.

وقال مصدر عسكرى لـ"اليوم السابع"، إن الأوضاع الأمنية بجميع المناطق الحيوية والمبانى العسكرية والشرطية مستقرة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى مخالف، مؤكداً أن أى محاولات للتعدى على القوات أو المنشآت سيتم التصدى لها بكل حزم.

وأشار المصدر إلى وجود قوات تؤمن بشكل خاص ومكثف نفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى للقناة، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والحيوية للبلاد.

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