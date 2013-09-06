أمن بورسعيد يشدد من إجراءاته لتأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة

أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن لـ"اليوم السابع" أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين المنشآت الحيوية التى تتمثل فى البنوك ومحكمة بورسعيد الابتدائية، وأقسام الشرطة ومنفذى الجميل والرسوة الجمركيين ومحطتى الكهرباء ومياه الشرب، ومرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبور فؤاد.

فيما أكد جاد الحق بأنه تم الدفع بقوات احتياطية من قوات الأمن المركزى، تحسبا لحدوث محاولات تهدف للتخريب وزعزعة الأمن فى البلاد.

فى نفس السياق، أكد اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لـ"اليوم السابع" أن قوات الجيش الثانى الميدانى تقوم بتكثيف تأمين المجرى الملاحى على ضفتى قناة السويس بالتنسيق مع القوات البحرية وحرس الحدود، بالإضافة إلى تأمين سجن بورسعيد العمومى والمبنى الإدارى للعاملين بهيئة قناة السويس.