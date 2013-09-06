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تشييع شهيد الشرطة بأسوان والجنازة تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب

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تشييع شهيد الشرطة بأسوان والجنازة تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب تشييع شهيد الشرطة بأسوان والجنازة تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب
زميل الشهيد: كان مجتهداً ومحباً لعمله.. وسنقدم أرواحنا فداء للوطن

كتب : عبدالله مشالى الجمعة 06-09-2013 10:03

شيع الآلاف من أهالى محافظة أسوان أمس الأول شهيد الواجب الوطنى أحمد فرج الله أحمد، عريف شرطة بقوة مركز دراو، الذى استشهد على أيدى عصابة من المهربين بأسوان أثناء وجوده بأحد الأكمنة المتحركة بقرية الشطب. وفى مشهد جنائزى مهيب تحولت مراسم تشييع الشهيد إلى تظاهرة للتنديد بالإرهاب الأسود حيث ردد المشيعون هتافات، من بينها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، وتم دفن الجثمان بمسقط رأسه بقرية «الكاجوج» التابعة لمركز كوم أمبو. وتقدم الجنازة العسكرية اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن أسوان، والشيخ الإدريسى، رئيس رابطة الأدارسة بالعالم الإسلامى، إضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. وتلقى أهالى الشهيد العزاء فى ديوان القرية حيث قدم اللواء عبدالرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واجب العزاء، لأسرة الفقيد مؤكداً أن الشهيد أحمد فرج الله من بين رجال الأوفياء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حفظ الأمن والاستقرار لبلده الغالية مصر مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستتولى تقديم الرعاية الكاملة لأسرته. وعبر محمد صبرى، أمين شرطة بمديرية أمن أسوان أحد أصدقاء الفقيد، إننا ننعى صديقنا الشهيد أحمد ونحتسبه الآن فى الجنة، حيث معلوم عنه صدقه وحرصه على العمل بكل اجتهاد، ولكننا نؤكد للجميع أن استشهاد زميلنا لن يرجعنا عن هدفنا فى تطبيق القانون، ومزيد من الجهد والعطاء من أجل سلامة واستقرار «مصر» والتى ضحينا وسنضحى بكل ما نملك من قوة من أجلها وعودة هيبتها، وإننا سنسير فى طريق الاستقرار حتى لو روينا الأرض بدمائنا. كانت قرية الشطب قد شهدت صباح الأربعاء، تبادلاً لإطلاق النار بين مهربين يستقلان السيارة رقم (7518 ص ور) ربع نقل حمراء اللون ماركة «تويوتا» ورجال الشرطة بكمين «الشطب».

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