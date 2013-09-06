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اليابان وبريطانيا تتفقان على تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين

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اليابان وبريطانيا تتفقان على تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين اليابان وبريطانيا تتفقان على تعزيز المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين

اتفق وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا ونظيره البريطاني وليام هيج على التعاون من أجل تعزيز المساعدات الانسانية الى اللاجئين السورين ولدول الجوار لسوريا التي تستضيف مخيمات للاجئين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة أن هيج ثمن – خلال محادثة هاتفية مع كيشيدا – التعاون مع اليابان في توفير المساعدات الانسانية للشعب السوري، داعيا طوكيو لتكثيف التعاون مع لندن ومشاركتهما للمعلومات التي من شأنها إرساء الاستقرار في سوريا.

من جانبه، أكد وزير خارجية اليابان عزم بلاده على التعاون بقوة من أجل حل أزمة اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم اثر استمرار الصراع الدائر هناك، مشيرا إلى قيامه بزيارة مخيم الزعتري لللاجئين السوريين في الاردن في يوليو الماضي.

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