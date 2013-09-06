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حملة أمنية تفشل في ضبط قيادات الإخوان بدمياط

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حملة أمنية تفشل في ضبط قيادات الإخوان بدمياط حملة أمنية تفشل في ضبط قيادات الإخوان بدمياط
دمياط - هشام الولي:
الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 10:43

فشلت حملة أمنية مكبرة فجر اليوم - الجمعة - فى القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بدمياط بعد مداهمة منازلهم فى مدن: دمياط، ودمياط الجديدة، والزرقا، وفارسكور، وكفر سعد، وهم 22 من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا تحريض على القتل، وحرق مقر الأمن الوطني بدمياط.

من أبرز الذين تم مداهمة منازلهم الدكتور أحمد البيلي - محافظ الغربية السابق - والدكتور عبد البردويل - أمين حزب الحرية والعدالة ونقيب الأطباء بدمياط - والدكتور محمد العزب - نقيب المهندسين - وشقيقه الدكتور محمود العزب، والدكتور علي الداي - عضو مجلس الشعب المنحل-. يذكر أن أمن دمياط كان قد ألقى القبض على الدكتور أشرف عزالدين عميد كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة، ونجل الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المنحل، والمهندس علي مطاوع عضو اللجنة العلمية،  وأشرف الزهار أمين حزب الحرية والعدالة ببندر دمياط.

 

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