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الدولي للحوار يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية

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الدولي للحوار يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية الدولي للحوار يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية
الاسكندرية - أميرة عوض
الجمعة , 06 سيبتمبر 2013 10:48

أدان المركز الدولي للحوار محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية المصري - التي تعرض لها أمس الخميس، وأسفرت عن إصابة عدد من رجال الأمن المكلفين بحراسة الوزير، وعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث الإجرامي الجبان.

ويعتبر المركز تلك المحاولة عودة للإرهاب الأسود من جديد إلى ، الذي غاب عنها لسنوات بعد القضاء عليه في تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن منفذي ذلك الحادث الغادر إرهابيون، ولابد من التعامل الأمني القوي معهم؛ منعًا لتكرار جريمتهم.

المركز الدولي للحوار

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