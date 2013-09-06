أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

ناجح إبراهيم: محاولة اغتيال وزير الداخلية "متوقعة"

Google+ Print
ناجح إبراهيم: محاولة اغتيال وزير الداخلية "متوقعة" ناجح إبراهيم: محاولة اغتيال وزير الداخلية "متوقعة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 18 دقيقة

قال الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن ما حدث من محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، كان أمرا متوقعا.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن الصراع السياسي بدأ بالمظاهرات ثم حرق أقسام الشرطة والمحافظات ثم جاءت مرحلة تكسير العظام فكان آخر المطاف ما يحدث في سيناء من تفجيرات والسيارات المفخخة.

وأوضح أن هناك عدة أساب لمثل هذه الأحداث في مقدمتها انتشار فكرة التكفير بين الشباب المسلم، مشيرا إلى أن عبارة التكفير يؤدي إلى التفجير لا تخطأ أبدا.

ونوه إبراهيم بأن شعار الشرعية أو الدماء هو السبب الثاني لما نشهده الآن من أعمال عنف، مستنكرا تعليم البعض لأطفاله في سن مبكر لفقه الموت.

وتابع "استخدام القوة المفرطة برابعة العدوية والنهضة كان من ضمن الأسباب لردة الفعل من قبل المنتمين للإخوان، والحل كان يمكن مثل خيار الحسن بن علي عندما تنازل عن كرسي الخلافة واشترى حقن الدماء باعتباره أولى وأهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - الباحث بجامعة النيل أحمد نصار يعرض إختراعه "كاميرا ذكية" لحل الأزمة المرورية بالشوارع

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي